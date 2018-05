Oleg Lojevski - Eesti teatrimõtte levitaja Venemaal

Lojevski (64) on Venemaa teatris legendaarne mees, enamiku Venemaa suurte teatrifestivalide ekspert. Tal juhib ka teatrifestivalu «Reaalne teater», mis on praegusaja Venemaal üks vanimaid järjepanu toimuvaid festivale. Aastas vaatab ta üle Venemaa läbi rohkem kui 300 lavastust. Oma arvutis hoiab ta 16 000 näitemängu, mille on kõik ka läbi lugenud.