Konservatism vs. liberalism Eesti Draamateatri laval

Võrreldes Gorki näidendi ja Moppeli lavastuse teksti hämmastume, et Gorki loodud karakterid, nendevahelised suhted ning kogu sündmustik on jäänud muutumatuks. Kärpeid on tehtud repliikide sees ning arhailisi mõisteid ja situatsioone on asendatud tänapäeva vaatajate jaoks arusaadavamatega.