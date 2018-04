Eesti uus muusika: aegluse esteetika ja selle paralleelnähtused

Järgmisel aastal juba 40-aastaseks saav Eesti Muusika Päevad ehk EMP on meie üks vanimaid festivale. Igal aastal tajun, milliseid traditsioone ja sildu ajajärkude vahel see kannab. Eesti fenomen on ka kõrgetasemeliste heliloojate rohkus. Siin saavad nad igal aastal oma teoseid näidata, noored kujunevad heliloojad aga esile kerkida ja meelde jääda.