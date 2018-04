Eesti-Gruusia koostööfilm «Ohtlik ema» võitis Ameerikas ja Hiinas

«Ohtlik ema» räägib 50-aastasest koduperenaisest Mananast, kes peab valima oma pere ja allasurutud kire, kirjutamise, vahel. Naine otsustab viskuda oma unistuse teostamisele, ohverdades end nii vaimselt kui füüsiliselt. Film on erinevatel festivalidel võitnud juba 24 auhinda, nende hulka kuuluvad Grand Prix´d Locarno ja Sarajevo filmifestivalidel, samuti on film võitnud Aasia ja Vaikse ookeani filmiakadeemia aasta auhinna.

««Ohtlik ema» on 2017. aasta maailma filmifestivalide üks lemmikutest, filmi on saatnud märkimisväärne edu väga erinevates maailmanurkades. Eesti kinodesse jõuame järgmisel nädalal, aga üksikutel ekraanidel ja kohtades. Loodetavasti leiab Eesti kinopublik need seansid siiski üles – seda filmi tasub kindlasti vaadata,» märkis filmi üks produtsentidest Ivo Felt.