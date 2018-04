Vastloodud teatri esilavastuseks on «Hamleti» motiividel lugu

Lavastaja Irakli Gogia: «Lavastuse puhul on oluline, et tegeletakse enesetransformatsiooniga. Laval toimuva kaudu saab transformeerida ka vaatajat, et lõpuks muutuks maailm paremaks kohaks.»

Lavastus on ka alguspunktiks uuele teatrile. nullteater loodi mitteametlikult juba 1992. aastal, mil etendus S. Becketti novelli järgi Kalev Kudu monolavastus «Väljavisatu». nullteatri esteetikat järgides on Eestis etendunud J. Liivi ja H. Visnapuu luuleeetendused, zenbuddistlikest koanidest rituaal- etendus «...lumi just on langenud üle Yoshino küla» ning etendus jaapani kyogennidest (koostöös Tartu Lasteteatriga, Võru teatriga ning Tartu Üliõpilasteatriga).