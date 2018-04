Kersti Uibo kojujõudmise lugu dokumentaalfilmis «Juured» – «Emakivi»

Filmid küpsevad Kerstis kaua. Kuna kordamine teda ei huvita ja vanaviisi enam teha ei saa, on uue loomingu eelduseks ka uue filmikeele leidmine, ning Kersti sõnul läheb selleks aega aastaid. Näiteks on inimestel võimalus lennata väga kiiresti maailma ühest otsast teise, kuid sisemine areng on kordades aeglasem. Ta möönab, et tema arvates peab kunstnik alati leidma toetajaid kas organisatsioonide või üksikisikute näol, kelle abil ja toetusel on võimalik filme ette valmistada ja teha. Hea, kui kõrval on inimene, kes kunstnikku üleval peab.

Mõttetööd on alati raske näidata ja hinnata ning paljudele võib tunduda, justkui pole loomingust otsest kasu. Kersti tunnistab privileegi, et temal on olnud võimalus rahulikult küpseda. «Kui ma oleksin pidanud tegema filme selleks, et elus olla ja end ära toita, siis ma oleksin muidugi teinud kogu aeg seda, mida antakse. Kuna ma hakkasin filme tegema nii hilja – umbes 40-aastaselt –, siis olin loomiseks küps,» ütleb ta.

Kersti selgitab, et filmis on teda huvitanud eelkõige näidata nähtamatut, ning ta on alati püüdnud oma filmides tekitada vaatajates seisundi, mis avab ukse nende sisemaailma. Seal on inimeses peidus kõik saladused, millele elu jooksul iga inimene vastuseid otsib, kes vähem, kes rohkem. Pilt ja heli on seetõttu Kerstile lähedasemad kui sõnad, mis on liiga mustvalged ja konkreetsed.

«Emakivi» on Kersti sõnul tema esimene tellimustöö, mille all ta peab silmas projekti eestvedaja Heilika Pikkovi kutset filmiprojektis osaleda. Seitsme aasta eest (kui esilinastus Kersti teine Kosovo-film «See on see päev», 2011) arvas ta, et rohkem filme ta ei tee – või kui, siis ainult juhul, kui sünnib täiesti uus vorm.

Lapsepõlv, juured ja juurtetus

«Juurte» teema käivitas Kerstit eelkõige juurtetusega seotult. «See tähendab seda, et oled kõiksuse tilluke osa, et su kodu on ilmaruumis, oled vaba hing,» kirjeldab režissöör. Mõtiskledes, kuidas ta oma juurtest lahtiütlemiseni jõudis, naasis Kersti lapsepõlvemaile, kus rannaäärses kodumeres seisis suur rändrahn.

Esimesed 14 aastat elas Kersti väikeses Pärnumaa külas ja käis kohalikus Metsapoole koolis. Tagantjärele hindab ta suurt vabadusetunnet – ema ja isa mõju oli sarnane puude, kivide ja mere omaga. 14-aastaselt tuli Kersti Tallinna 7. keskkooli inglise keelt õppima ja «nagu suure buldooseriga» sõitsid sisse küsimused sellest, kelleks sa tahad saada, kui häid tulemusi sa saad, kui kasulik sa oled.