Riias koolitab Baltimaade filmitegijaid Hollywoodi kinotööstuse õppejõud Dov Simens

Simensi juures on õppinud sellised kino raskekaallased nagu Quentin Tarantino, Will Smith, Christopher Nolan, George Clooney ja mitmed teised.

Dov Simens on kursusi läbi viinud juba üle 30 aasta, jagades oma õpetusi nii neile, kes pole veel oma erialast karjääri kinotööstuses alustanud kui ka neile, kes juba sel alal tegutsevad. Simensi kursused on toimunud praeguseks juba rohkem kui 34. riigis. Õpilaste hulgas on ka Berliini filmifestivali direktor Dieter Koslick, kes käis kursusel Münchenis ning aasta hiljem kutsus Dovi Berliini esinema. Tunnustatud Raindance'i filmikool, mis edendab juba 25 aastat Suurbritannia kinotööstust, korraldades festivale, seminare ja andes välja Briti sõltumatu filmi auhinda, alustas oma tegevust just Dov Simensi filmikursusega.