Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester tähistab juubelit kolme esiettekandega

EMTA üliõpilase Finn Shields’i ja Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri koostöö sai alguse 2017. aasta kevadel Balti Filmi- ja Meediakooli üliõpilaste lõpufilmi «Kodutee» jaoks muusikat salvestades. Shield'si loodud muusika kõnetas orkestrit nii väga, et kohe salvestuse lõpus lepiti kokku filmimuusika süidi esitamine 2018. aasta kontserdil. Teose solistid, akordionist Henri Zibo sõnul on «Kodutee» film ja muusika on niivõrd heas harmoonias, on uhke tunne, et millestki nii ilusast sai olla osa.

Doris Hallmägi on EMTA üliõpilane ja Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri tegevuses osalenud selle loomisest alates. Tema teos «Of Course I Still Love You» keelpillidele, elektroonikale ja sooloviiulile sai inspiratsiooni kosmoseettevõtte SpaceX-i seni suurima raketi Falcon Heavy lennust. Ääretult kordaläinud missioonil ebaõnnestus vaid üks etapp - kolmest kanderaketist maandusid edukalt ainult kaks. Kolmas pidanuks jõudma meredroonile nimega «Of Course I Still Love You», kuid maandus sihtmärgist eemale ning hävis. TLÜ Sümfooniaorkestri ees soleerib esimene kontsertmeister Merlin Porkma (viiul). Doris Hallmägi teos räägibki eduka missiooni ebaedukast etapist suunates kartlikul moel pilgu põneva tuleviku poole.

Jüri-Ruut Kanguri teos «Magic Beauty of Seas and Oceans» valmis Eurorchestries festivali tellimusel ja tuli esiettekandele 2017. aasta suvel Prantsusmaal. Eestis tuleb teos esiettekandele 30. aprillil Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri suurel volbrikontserdil. Kontserdi kavas on veel Dvoraki Sümfoonia nr 8 ning klassikalise muusika hitt-teosed Mozartilt, Šostakovitšilt, Bizelt ja Bassilt. Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri suur volbrikontsert toimub viiendat korda.

Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri suur volbrikontsert toimub 30. aprillil kell 19 Estonia Kontserdisaalis. Solistid Marten Altrov (klarnet), Henri Zibo (akordion) ja Merlin Porkma (viiul), dirigendid Jüri-Ruut Kangur ja Martin Sildos.

Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester alustas tegevust 2013. aasta septembris Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu eestvedamisel. Dirigentide Martin Sildose ja Jüri-Ruut Kanguri juhatusel mängib orkestris üle 50 Tallinna Ülikooli üliõpilast, vilistlast ja töötajat. Lühikese tegevusaja jooksul on jõutud kõrgele kunstilisele tasemele, mille tõestuseks on mitmekesine nõudlik kontsertrepertuaar ja tihe esinemisgraafik.