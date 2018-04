Linastub väärtfilm katkisest palgasõdurist

Enesessetõmbunud sõjaveteran Joe ei karda midagi, välja arvatud mälestusi minevikust, mis teda aeg-ajalt painamas käivad. Palgamõrvarina elatist teeniv vaikne üksiklane võtab vastu uue ülesande - päästa senaatori teismeline tütar Nina, kes on röövitud pedofiilide võrgustiku poolt. Endast nõrgemaid aidates on Joe sunnitud vahendeid valimata võitlema korrupeerunud võimuladvikuga, samal ajal päästes iseennast.

Režissöör Lynne Ramsey, kelle eelmine film «Me peame rääkima Kevinist» linastus ka Eesti kinodes, kujutas filmi stsenaariumit adapteerides Joe rollis ette ainult Joaquin Phoenixit. «Kui Joaquin proovis kaamera suunas vaatas, oli ta pilk kuratlik,» on režissöör peene julmusega maailma parandava Joe kehastaja kohta öelnud.

Phoenixil tuli rolli jaoks kaalus juurde võtta ja võimas habe kasvatada, kuid painajatest puretud tegelase mõttemaailma sisenemiseks pidi ta võtteplatsil viibima täielikus vaikuses, olles enne kuulanud tulistamise ja ilutulestiku helisid. «Sest see toimub Joe peas,» rääkis režissöör. Tulemuseks on ebatavaline palgamõrvarilugu. Kolmekordne Oscari-nominent Phoenix rõhutab, et filmitegijad püüdsid vältida kõiki klišeesid, mis tavaliselt sellistes filmides on.

«Kui keegi meist märkas, et stsenaariumis on midagi, mida on varem kusagil nähtud, siis püüdsime seda kohe muuta,» meenutab Phoenix tööprotsessi, «me ei tahtnud, et Joe oleks kangelane.» Nii Lynne Ramsay kui ka Joaquin Phoenixi panust hinnati Cannes'is laineid löönud filmis vääriliselt - parimaks tunnistati nii «Sind pole kunagi siin» stsenaarium kui ka Phoenixi näitlejatöö.

Kriitikud on nimetanud filmi «uudse filmikeele meistriteoseks» ja kõrvutanud seda Martin Scorsese «Taksojuhiga». See oli Joaquin Phoenixile meeldivaks kiituseks, sest just «Taksojuht» innustas teda näitlejaks hakkama. New Yorgi painavas allmaailmas ja poliitikute räpaste tegude vahel kulgeva filmi meeldejääva muusika on loonud Radioheadist tuntud Jonny Greenwood.