Raveli ja Dvořáki teosed kantakse ette erakordse koosseisuga

ERSO ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkestri kontserdi solist on end juba maailma kontserdilavadel tõestanud noor Eesti pianist Auli Lonks. Praegune EMTA magistrant on viimase EMTA sümfooniaorkestri instrumentaalsolistide konkursi võitja ning tema muusikutee üheks oluliseks tähiseks olid säravad ülesastumised populaarse telekonkursi «Klassikatähed» esimese hooaja saadetes.

Reedel kõlab tema esituses Maurice Raveli klaverikontserdi ülivirtuoosne solistipartii, mida pianist on kirjeldab järgmiselt: «Raveli klaverikontsert on vaieldamatult üks minu lemmikuid selles žanris. See on mind alati võlunud oma särava valguse- ja värvidekülluse, lausa hüpnotiseerivate aeglaste lõikude ning ebamaiselt ilusa teise osaga.».