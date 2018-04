Festival Sweet Spot avaldas esinejate nimekirja

Sweet Spot Festival toob 27.-28. juulil Tallinna südalinnast vaid kiviviske kaugusele, Kultuurikatla parki kokku maailmaklassi esinejad ning Eesti parimad artistid ja pakub külastajaile lisaks suurepärasele muusikale ka kvaliteetset kõhutäidet ja kunstielamusi. Täna lisandus festivali esinejatenimekirja 13 uut artisti: Ewert and The Two Dragons, Roisin Murphy, Little Dragon, Gilles Peterson, NOËP, Frankie Animal, Avoid Dave, Mick Pedaja, I Wear* Experiment, Levski, Gram-Of-Fun ja Mick Moon.

Ewert and The Two Dragons annab selle suve ainsa kontserdi Eestis just Sweet Spot Festivalil. Draakonid on pärast mõningast mõtete kogumist ning pausi suurematel lavadel uue hooga tagasi ning lubavad festivaliks erilist vaatemängu. Bändi esituses kuuleb kindlasti nende tuntumaid hitte nagu näiteks «Good Man Down», «(In the End) There’s Only Love» ja «Pictures», aga ka uuemat muusikat 2017. aastal ilmunud EP-lt «Tied for a Lifetime» ning värskeimat loomingut, mis jõuab nende järgmisele albumile.

Iiri laulja ja laulukirjutaja Roisin Murphy sai tuule tiibasesse 90ndatel olles üks liige trip-hop duost Moloko. Peale duo lagunemist alustas naine soolokarjääri ja andis esimese albumi «Ruby Blue» välja aastal 2005. Kahe aasta pärast järgnes teine plaat «Overpowered» ning seejärel pidas Roisin muusikast mõnda aega pausi, et 2014. aastal veelgi tugevamana tagasi olla. Albumid «Hairless Toys» (2015) ja «Take Her Up to Monto» (2016) said fännide ja kriitikute sooja vastuvõtu osalisteks.

Rootsi elektroonilise muusika bänd Little Dragon on tegutsenud juba üle 20 aasta ning andnud välja viis stuudioalbumit. Värskeim neist, pealkirjaga «Season High», ilmus eelmise aasta kevadel. Solist Yukimi Nagano on öelnud, et bändiliikmed toovad üksteises välja parimad küljed - nad on küll väga erinevad isiksused, kuid loominguliselt moodustub neist omapärane ja kokkuhoidev tervik.

Gilles Peterson on tuntud raadiosaatejuhina BBC 6 Music raadios ning rahvusvalise DJ-na, kes on ka kirglik muusikakoguja, kuraator, muusikaprodutsent ning plaadifirma omanik. Igal aastal korraldab Peterson Londonis Worldwide Awards nimelist sündmust, kus tutvustatakse aasta parimat muusikat ning Worldwide Festivali, mis toimub juulikuus Prantsusmaal ning märtsis Šveitsis. Tema iganädalasel raadiosaatel on kuulajaid nii Shanghais, Sydneys, Prantsusmaal ja Saksamaal ning alustas tööd tema digitaalne raadiojaam Worldwide FM. Gilles Petersoni ülesastumine Sweet Spot Festivalil on kahtlemata tõeliseks pärliks kõikidele melomaanidele!

NOËP on viimastel aastatel olnud kahtlemata Eesti muusikamaailmas üks fenomenaalsemaid nähtusi. Oma kaasahaaravate indie-elektro-pop-lugudega on ta võitnud südameid nii Eestis kui ka teisel pool riigipiire ning alles märtsis oma esimese EP «Heads In The Clouds» välja andnud artisti loomingut mängitakse lisaks Eesti klubidele ja raadioeetrile ka näiteks Rootsis, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Brasiilias. NOËP oma uue muusika ja armastatud hittidega on Sweet Spot Festivalil väga oodatud esineja!

Sweet Spot Festivalil esinevad

London Grammar

Ewert and The Two Dragons

Roisin Murphy

Mew

Jose Gonzalez

Trad.Attack!

5’Nizza

Little Dragon

NOËP

Gilles Peterson

Vaiko Eplik

Frankie Animal

Chalice

Mick Pedaja

Onni Boi

Mahavok

Leslie Da Bass

Reket

Miljardid

Avoid Dave

I Wear* Experiment

Pyhimys

Levski

Gram-Of-Fun

Mick Moon

+ paljud teised!