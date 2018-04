Puuluup koosneb kahest muusikust: Ramo Teder, kes on sooloartistina Pastacas, ja Marko Veisson, kes on ka antropoloog ja õppejõud. Stuudios plaati salvestama hakkasid nad alles eelmisel aastal, aga kontserte on andnud juba üle 4 aasta. Lisaks arvukatele esinemistele Eestis on nad üles astunud Saksamaal, Soomes, Tšehhis (Euroradio Folk Festival), Ungaris, Leedus ja Lätis.