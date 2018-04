Hedvig Hanson intervjueeris Silvia Pérez Cruzi, kes esineb esmakordselt Eestis 28. aprillil Jazzkaare festivalil: «On maagiline suhelda teiste muusikutega – improvisatsioon, pilgud, väikesed vead, muusika muutumine igal kontserdil… see on kollektiivne rituaal, me rändame koos ja tihti on sihtmärk teadmata, mulle sobib see! Kui esinen üksi, tunnen, et olen enam eksponeeritud, see nõuab erilist kontsentratsiooni, samas tunne on sarnane. Tunda end täielikult muusikas ja pakkuda elamust publikule. Tähtsaim on ikkagi teekond, lend, mitte niivõrd teadmine kuidas ja kus see lõpeb.»