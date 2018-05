Praegu on Toronto Põhja-Ameerika suuruselt viies linn. Metropoli esilekerkimisse 20. sajandi teisel poolel on olulise panuse andnud väliseestlased. Nende toona loodu torkab linnaruumis tänaseni silma, sest lausa 16 eesti päritolu arhitekti kavandatud hoonet on võetud muinsuskaitse alla.