Theatrum teeb esimese lastelavastuse

Theatrum ütleb, et laste kasvatamist eo pea nad vähetähtsaks, kuid endalegi üllatuseks on teater pärast 23 tegevusaastat ja olukorras, kus Theatrumi juures lastena alustanud on ammu suureks kasvanud, lavale toomas alles teist «päris» lastelavastust «Üksi ja Esmeralda».