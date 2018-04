«Ahto. Unistuste jaht» linastub Krakowis

Jaanis Valgu märtsis Eesti kinodesse jõudnud dokumentaalfilmi «Ahto. Unistuste jaht» rahvusvaheline esilinastus on 29. mail Krakowi filmifestivalil, mis toimub sel aastal 58. korda.

«Ahto. Unistuste jaht» on praeguseks Eesti kinolevis kogunud juba üle 5000 vaataja. Tallinnas saab filmi vaadata veel sel nädalavahetusel ja järgmisel nädalal kinos Artis, 4. mail Pirita Vabaaja Keskuses ja 11. mail Glehni Teatris.

Jaanis Valgu dokumentaalfilm on Ahto Valterist, suurelt unistajast, seiklejast ja meremehest, kelle ümbermaailmareis omanimelisel purjelaeval paneb noored poisid janunema seikluste järele, naissoo õhates armastuskirju kirjutama ning ajakirjanikud enda järel jooksma. Keegi ei teadnud, mis on see motiveeriv jõud ja ajend, mis sundis teda seda kõike läbi tegema.