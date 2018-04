Eestisse tuleb maailmakuulus depressiivne kloun Matthias Romir

Romiri lavastus «Life is short stories» ehk «Lood elust enesest» on armastatud artisti nelja etenduse tervikuks põimitud paremik. Tsirkuse keeles jutustatud lood on kord konkreetsed või siis abstraktsed, valjud või vaiksed, totrad või tõsised, kuid alati koomilised ning elust enesest. Tegemist on humoorikalt kurbliku lavastusega, mille olukorrad tulevad mõnusalt tuttavad ette igaühele ehk tõesti - lühilood elust enesest!