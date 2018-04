Maike ja Iggy Lond Malmborgi mängivad Nowy Teatris

Maike ja Iggy Lond Malmborg kommenteerivad lavastuse «99 Words for Void» esitamist Poolas: Lavastuts «99 Words for Void» vaatleb, kuidas humanistlik retoorika pöördub ümber ning muutub ennast välistavaks jõuks. Oleme selle lavastusega esinenud Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, kus humanismi toidetakse nö. rinnapiimaga ning peetakse immanentseks tõeks. Me oleme väga põnevil, kuidas me lavastus võetakse vastu paremäärmuslusliku päevapoliitika valguses. Kas Poola konteksis võiks öelda, et humanistlik retoorika on pigem vastupanu, mitte hegemoonia? Kas kriitikale on siis üldse kohta? Rainer Fassbinder väidab, et iga ülestõus saab alguse enesele noa selga löömisega, justkui kannaks see ise mürki, mida ta tahab eemaldada. Selliste mõtetega oleme me oleme tulnud Varssavisse ning loodame siit lahkuda võibolla haavatuna, kuid siiski tugevama enesekriitikaga. »