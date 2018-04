Viimane võimalus! «Rõõm linna südames» on avatud veel loetud päevad

Enn Kunila kollektsiooni põhjal valminud näitus annab tervikliku ülevaate 20. sajandi esimese poole Eesti maalikunstist, nn. Eesti kunsti kuldajast. Eksponeeritavad maalid on valminud aastatel 1910-1945 ja pärinevad Eesti kunsti värvide suurmeistritelt: Konrad Mägi, Ants Laikmaa, Nikolai Triik, Paul Burman, Ado Vabbe, Herbert Lukk, Villem Ormisson, Endel Kõks ja teised. Kokku on näitusel 36 maali 19 kunstnikult.

Kõik väljapandud maalid käsitlevad väga erinevate nurkade alt autorite ühist elutaju: tunnet, et elu on elamist väärt. Eesti vanemale maalikunstile iseloomulikult tuleb õnnetunne välja tavaliselt läbi loodusmotiivide. Autorite tihe kokkukuuluvustunne loodusega peegeldub nende maalides, kus loodusest leitakse ilu, rõõmu, lepitust, lohutust. Värvirohkete loodusmotiivide kõrval on eksponeeritud ka mitmed portreed, kuid ei puudu ka linnamotiivid, mille keskmes on Paul Burmani Tallinna Raekoja platsist valminud teos. Maalid pärinevad enamikus Eesti esimesest iseseisvusperioodist, moodustades nõnda mõttelise sideme tänapäevaga.