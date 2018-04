Vikerkaar loeb. Indiast, vastuvõetava verekogusega

Alles 2017. aastal ilmus «Ülima õnnelikkuse kogudus», mis samuti otsekohe tõlgiti kümnetesse keeltesse ning ilmus originaaliga samal aastal meilgi, seekord Krista Eegi tõlkes. Vahepeal Roy siiski ei vaikinud, nood kaks aastakümmet sisustas ta tihedalt ühiskondliku aktivismi ning oma ürituste kirjasõnas kajastamisega, millest sündis kaheksa raamatut mitteilukirjandust. Ja lõpuks jõudis kogu vahepeal läbielatu ka uude romaani – kui esikteose teemaks oli ühe perekonna, mõne üksikisiku traagika, siis teise raamatu teemaks on üsna tabavalt nimetatud Indiat ennast.

Muidugi tähendab see, et raamatud on omajagu erinevad. Ennekõike ei kõla uues raamatus enam see kummitama jääv, poolunenäoline jutustajahääl, mis muutis unustamatuks «Väikeste asjade jumala». Toon on ebaühtlasem, ent sellegipoolest haarab lugu kiiresti kaasa.

India-vääriliselt on tegelaste galerii värvikas ja avar, Vana-Delhi moslemitest kuni hindude rituaalse staatusega hermafrodiitide ehk hijra’de kogukonnani, Kashmiri vabadusvõitluseni ja maoistide seas metsas sündinud tüdrukuni – raamatut on nimetatud ka kaasandeks Roy võitlevale esseistikale –, kusjuures tee peal kohtame ka puutumatute kastist hindut, kes Gujarati rahutuste ajal oma isa mõrvamist pealt näinuna esineb edaspidi moslemina Saddam Husseini nime all, sest talle imponeerib eksdiktaatori väärikus hukkamise eel.

Roy tegelaste kirevus tundub võrreldav Salman Rushdie romaanidega – ta ise peab end aga pigem Gabriel García Márqueze jüngriks ning on isegi öelnud, et postkoloniaalne India on nagu «Macondo hullus» – kõnekas viide neile, kes mäletavad, kuidas banaanikompanii Macondos oma otsa leidis.

Erinevalt Rushdiest piirdub Roy oma tegelaste valikus vaeste, tõrjutute, sotsiaalselt ambivalentse staatusega inimestega, kelle elu kujuneb tihti dramaatiliselt tavatuks. Raamatu esimese osa peategelane, pikka aega nn Unenägude majas teiste hijra’de seltsis elanud Anjum kolib pärast Gujarati massimõrva üleelamist üksi surnuaiale, kus pikapeale rajab oma perekonna hauaplatsile terve külalismaja, igas magamistoas külalistele seltsiks mõne kalli kadunukese haud.

Eriti luksuslikuks muudab paiga tõik, et erinevalt ülejäänud linnast ei ole seal kunagi elektrikatkestusi – kuna voolu varastab Anjum surnukuurist, mille külmikud peavad töötama kogu aeg. Surnuaial loovad hijra’d, kitsed ja Saddam Hussein endale oma väikese turvalise maailma, sellal kui suures Indias nende ümber prahvatavad vägivallaaktid, kogunevad vadistades «safrankollased papagoid» – Roy kujund hindu natsionalistide kohta – ning võidab järjest valimisi «jäiste silmade ja kinaverise otsaesisega osariigi peaminister» Gujarat ka Lalla – «Gujarati Kallim» – laiemalt tuntud Narendra Modi nime all.