Kaose ja korra piiril käies. Ly Seppel – 75

Äsja ilmunud eluloointervjuus (raamatus «Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja haridusest. Isiklikult») tunnistab luuletaja ja tõlkija Ly Seppel-Ehin, et esimest korda emaks saanuna – koos luuletaja Andres Ehiniga (1940–2011) on tal kolm täiskasvanud tütart, nüüdseks ka viis lapselast; tütardest keskmine, Kristiina Ehin on uue põlvkonna tuntumaid kirjanikke – sai ta juba tol korral kõhutundega aru, «et kui sa lähed mööda teed ning ühte kätt jääb korrastatud maailm ja teist kätt kaos, siis need mõlemad on surnud maailmad». Ning lisab veendunult: «Ja ainult nende kahe vahel, selle kitsukese piiri peal käies oled sa päriselt elus.»