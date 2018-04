Harglalt ilmus uus raamat

Indrek Hargla uus raamat «Kolmevaimukivi» koondab tema päris uusi tekste, mis on kirjutatud just selle kogumiku jaoks, ning viimase aja jutuloomingu paremikku, millest näiteks «Tammõküla viljakuivati» on võitnud Eesti ulmeauhinna ja põnevusjutt «Suvitusromaan» on ilmunud ajakirjas Looming.