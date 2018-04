Plácido Domingo esineb ERSOga

Tallinna kontserdi vägagi mitmekülgne kava sisaldab silmapaistvamaid palasid enamusest žanritest, milles Plácido Domingo on oma pika karjääri jooksul laulnud. Nii kuuleb veebruarikuus Saku Suurhallis ooperiaariaid ja duette, sest ennekõike tuntakse teda kui ooperilauljat, ning Viini operette, Broadway muusikalide klassikapalasid ja hispaania zarzuela pärleid. Kontsert toimub istekohtadega. Müügil on vaid 5000 piletit.

«Meil on väga hea meel, et osutus võimalikuks koostöö sellise suurepärase maailmaklassi muusikuga nagu Plácido Domingo. ERSO annab omalt poolt alati parima, et saaks olla laval selliste tippinterpreetidega nagu varasematest aastatest Thomas Hampson, José Carreras, Kiri Te Kanawa, Andrea Bocelli, Joseph Calleja ja Rolando Villazón. Tore, et see nimekiri saab särava täienduse,» ütleb Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri juht Kristjan Hallik.

Muusikakriitikud ja ooperimuusika austajad kutsuvad Plácido Domingot ooperikuningaks, kaasaja suurimaks ooperiartistiks ning läbi aegade suurimaks tenoriks. Ta on oma karjääri jooksul laulnud 149 erinevat rolli, mida on rohkem kui ühelgi teisel suurel lauljal muusikaajaloos. Domingo arvel on ligi neli tuhat esinemist, sealhulgas kõigis juhtivates ooperiteatrites alates Milano La Scalast kuni Baieri Riigiooperini Münchenis, esinedes nii itaalia, prantsuse, saksa, hispaania, inglise kui ka vene keeles.

Tema repertuaar on lai ja mitmekesine – alates Jean-Philippe Rameau ooperist «Hippolyte et Aricie» (1733) kuni kaasaja heliloojate ooperite maailmaesietendusteni ning Verdi baritoni nimiosadeni. Domingo on sisse laulnud üle saja heliplaadi, mis on toonud talle hulganisti Grammy auhindu, mänginud mitmes ooperifilmis ning osalenud kümnetes muusikavideotes. Koos Luciano Pavarotti ja José Carrerasega moodustas ta kuulsa Kolme tenori trio.

Domingot on kõrgelt tunnustatud ka dirigendina - lisaks ooperitele on ta juhatanud klassikalisi sümfooniaid. Tänapäeval on Placido ka Los Angelesi Ooperi direktor. Ta on osalenud mitmetes erinevates heategevusprojektides ning aidanud noori ooperilauljaid.