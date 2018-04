Kauaoodatud debüütalbum sisaldab tosin pala, enamik nendest kontsertidelt tuttavad, aga siiski mitte päris identsed. Albumil on stuudiovariatsioonid, mida live'l on põhimõtteliselt tehniliselt võimatu saavutada. Miks see on valgusest ja varjudest võbelev isepäine «Süüta mu lumi» Eesti tänavuse muusika-aasta olulisemaid albumeid, seda saab teada Margus Haava arvustusest.