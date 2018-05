W A U H A U S – materjalide ja publikuga mängiv etenduskunstikollektiiv

W A U H A U S i töid on iseloomustatud kui nüüdisaegseid lavastusi, mis rakendavad popkultuuri ning on korraga nii meelelahutuslikud kui ka paljastavad meie ühiskonna varjatud struktuure (on öelnud Soome teatrikriitik Maria Säkö). Kollektiiv kasutab oma töödes nüüdisetenduskunstile omast väljenduslaadi, segades kokku eri meediume ning töötades peale teksti ka helikujunduse, videolahenduste, tantsu ja huvitavate materjalidega. Nende loomingus ongi suur rõhk audiovisuaalsel kogemusel, samuti tööl publikuga, mis on sageli mänguline ja kaasav. Kollektiiv on pälvinud kodumaal Soomes ka suurt tunnustust ning neid on esile tõstnud kriitikud nii Soomes kui ka mujal maailmas.