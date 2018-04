Universum tuleb hävitada!

Oma žanri piires on tegemist õnnestumisega ja ma usun jutte, et Marvel võtab ligi 400 miljoni dollari suurusest tootmiskulust hoolimata siit oma seni suurima kasumi. Superkangelased toovad sisse superraha.

Filmi kaasatud staaride nimekiri ulatub kaugemale, kui Ämblikmees võrku pritsida suudab. Tõesti, nad on ka Peter Dinklage’ile koomilise kõrvallrolli leidunud. Staare ja imevõimetega tegelasi on nii palju, et nad hakkavad omavahel segi minema, eriti neil, kes Marveli universumi igapäevaste elanike hulka ei kuulu. Nii peavad paljud tegelased taanduma kõrvalrollidesse ja ootama, ehk saavad nad kunagi ka päris oma filmi.