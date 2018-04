Janar Ala esitleb täna uut raamatut

Raamatut rütmistab ja on selles olulisel kohal autentne pildimaterjal. Esitlusel vestleb autoriga kirjandusminister Mart Juur, kelle arvates on Ala kirjutamismeetod midagi sellist, mida viljeleks Salomon Vesipruul, kes on saanud üle kirjutamiskrambist ja asunud tööle ajalehetoimetuses. «Janar Ala võiks kirjeldada kui ühendavat lüli, mis liidab Oskar Lutsu, Mati Undi, Hillar Kohvi ja Onu Bella.»