Nädalavahetusel etendub Tallinnas Teet Kase «Anna Karenina»

Lavastus on loodud kaks aastat tagasi Itaalia balletitrupile Balletto di Milano, seda on mängitud Itaalias, Prantsusmaal ja Šveitsis. Lavastus kombineerib klassikalise ja kaasaegse balleti elemente. Teoses kohtuvad itaallaste kirglik väljendusviis, põhjamaine lihtsus ja vene muusika emotsionaalsus. Kaheosalise balleti muusikas varieerub Tšaikovski eri perioodide looming, kasutatakse nii instrumentaalseid orkestriteoseid kui ka spirituaalset koorimuusikat.

Teet Kase sõnul inspireerisid teda Tolstoi klassikalise teose juures kirjaniku ridade vahele peidetud sõnumid, mida saab ilmekalt esitleda just tantsu kaudu. «Toetudes kirjaniku eluloole ning tema sisemistele heitlustele, oli mul huvi luua seisundeid, mis edastavad teisitimõtlevate isiksuste läbielamisi,» sõnab Kask. «See ei ole lugu lihtsalt ühe naise õnnetust armastusest ja kannatustest. See on lugu inimesest, isiksusest ja tema soovist järgida sisemisi vajadusi ning olla aktsepteeritud nende erilisustega ühiskonna poolt.»