Tänavune Filmilindifestival on pühendatud teekonnafilmidele

Filmilindifestival toimub Järva-Jaani Kinomuuseumis ning Vanatehnika varjupaigas - vanade busside, trammide ja trollide keskel. Festivali iseloomulikuks osaks on kinoklassikaks saanud filmide näitamine 35-millimeetristelt lintidelt. Põrina saatel jookseb vanade projektorite vahelt läbi mitukümmend kilomeetrit rariteetset filmilinti.

Tänavune festival on järjekorras juba kolmas. «Omaaegsest üsna juhuslikult lendu lastud uitmõttest on tänaseks saanud väga ilus traditsioon, publik on võtnud selle veidi unenäolise suvelõpufestivali suurepäraselt vastu,» rääkis üks festivali korraldajatest Kristel Lipand.