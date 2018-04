Kirjanik Andrus Kivirähk: ootan, kas mu uus raamat mõjutab inimeste tolmupühkimisharjumusi

Kivirähk ütleb, et tolmuinglid koosnevad tolmust ja tolm on igavene: «Me kõik, kes me kodus päevast päeva tolmuga võitleme, teame seda. Ootan hoopis, kuidas see raamat mõjutab inimeste tolmupühkimisharjumusi: kas nad hakkavad suhtuma tolmu tohutu respektiga ja lasevad sellel ladestuda.»