EKAs saab sügisest õppida uutel erialadel

Digitoote disain on uus õppesuund tootedisaini osakonna bakalaureuseõppes. See võimaldab omandada teadmisi ja praktilisi oskusi töötamaks disainerina tarkvaraarendusettevõttes, disainibüroos, era- või avaliku sektori asutuses, kus luuakse digitaalseid tooteid või teenuseid. Õppesuunal keskendutakse ülesannetele, millega õpitakse erinevat tüüpi kasutajakesksete digilahenduste loomist. Selleks võivad olla nii mobiilirakendused, veebilahendused, värkvõrk (Internet of Things) kui ka kõikvõimalikud muud kaasaegsed digitooted ja -teenused.

Museoloogia õppesuund annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke kaasaegsel kultuuriväljal. Uue õppesuuna eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mida on tarvis töötamiseks kunsti-, arhitektuuri- ja disainimuuseumides (aga ka laiemalt kultuuriväärtusi säilitavates muuseumides) erinevatel ametikohtadel: kuraatori, koguhoidja, haridus- ja publikuprogrammide looja, kommunikatsiooni- või arendusspetsialisti, projektijuhina.

Kaasaegne kunst on rahvusvaheline inglisekeelne magistriõppekava, mis on mõeldud nendele, kes soovivad töötada professionaalse kunstnikuna. See on kriitiline arutelukeskkond kaasaegse kunsti ja tänapäeva ühiskonna üle. Õppekava järgi käib autorikeskne juhendamine ja koostöö teiste kunstnike, kuraatorite, filosoofide, teoreetikute ja galeristidega Eestist ja välismaalt. Tudengil on võimalik koostada isiklik õppekava mitmekülgsest valikust, mis annab nii teoreetilisi tööriistu kui ka praktilisi oskusi. Oma kunstiprojekte saab teostada nii heli-, maali- ja kaamerapõhise kunsti, installatsiooni ja skulptuuri ning graafika stuudios.