Aljona Suržikova traagiline, ent elujaatav lugu

«Minu lugu on kõige karmim vist,» möönab Aljona Suržikova, kelle film jälgib abielupaari oma vastsündinud lapsega intensiivpalatis. «Arvasin, et see on viimane film, mis ma üldse teen, sest rohkem elu ei ole võimalik näidata. Igal inimesel on oma kuvand, et sa oled alati tugev, alati ilus, õnnelik, edukas... aga elu ise ei ole ju selline. See film on mälestus lapsest, kes oligi ainult seitse tundi minu süles. See on tema mälestuseks salvestatud.»