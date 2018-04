Juurikas. «La forza» seiklused Portugalis

Lissabon elab Eurovisiooni lauvõistluse tähe all. Taksojuhid ei tunnista väiksemat raha kui 50-eurone, politseinikud kirjutavad kuulsustele parkimistrahve, poisslastele on metallist voorusevööd jalga keevitatud ja muusikasõbrad sõlmivad kihlvedusid, milline laul võidab. Vesteldes lihtsate lissabonlastega, saab ikka ja jälle kinnitust veendumus, et Elina Nechayeva «La forza» on vaieldamatu favoriit. Aga mida arvab Eesti laulust kohalik poliitiline eliit? Uurisime seda Portugali valitsusliikmetelt.