Juurikas. Viimane veerg

Inimesed on vanad ja amortiseerunud

Rahvusvahelise Inimuuringute Keskuse värskest uuringust selgub, et Eesti inimesed on vanad ja amortiseerunud. Nad liiguvad aeglaselt ja aietavad kondivalu tõttu pidevalt. Kuna kõrvakuulmine on nõrk, tekitavad nad artikuleeritud kõnet kuuldavale tuues valju müra.