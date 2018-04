«Seltsimees lapse» vaatajaarv ületas maagilise 100 000 piiri

Sellise publikumenuga on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud «Seltsimees laps» tõusnud läbi aegade üheks populaarsemaks kodumaiseks filmiks. Filmi produtsendi Riina Sildose sõnul teeb see uudis kogu meeskonnale mõistagi heameelt. «Ühelt poolt räägib sada tuhat kinokülastust ilmekalt sellest, et Eesti inimene armastab kodumaist kino. Ja teisalt, paremat kingitust kui kodupublikut kõnetav film ei saakski filmitegijad Eesti sajandal sünnipäeval teha,» lausus ta.