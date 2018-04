Miks ikkagi lahkus Paavo Nõgene kultuuriministeeriumist?

Paljud kultuuriministeeriumi töötajad, nii endised kui praegused, surusid reedel käe pihku Paavo Nõgenele, kellel esmaspäeval on viimane tööpäev kantslerina. Ent pidu, mis tõi kokku kõik eelnevad kultuuriministrid, polnud siiski Nõgenele pühendatud – kultuuriministeerium tähistas reedel 65. tegutsemisaastat. Paavo Nõgese eelviimane tööpäev ja lahkumispidu sattus saatuse tahtel aga just samale ajale. Vanalinna serva asuvase majja maha jäävad kolleegid kinkisid Paavo Nõgenele Mare Vindi graafilise lehe «Maa ja taeva vahel». Kultuuriministeeriumi kantsleri kohuseid täidab 1. maist asekantsler Tarvi Sits. See, kelle minister esitab valitsusele kantsleri kandidaadiks, selgub mais.