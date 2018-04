Vägivallaga ebaõigluse vastu

Šoti režissööri Lynne Ramsay uus film «Sind polnud kunagi siin» on intensiivne ja poeetiline põnevik. Olgu kohe öeldud, et Lynne Ramsayd ei huvita niivõrd märul ja hoogne süžeee (ehkki ta valdab neid meisterlikult), kuivõrd see, mis toimub tema peategelase peas – kuidas too suhestub ümbritseva maailmaga.