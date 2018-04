Kümnes Talveöö Unenägu toob Eestisse tipplavastaja

Alvis Hermanise pälvitud preemiate hulka kuuluvad muuhulgas Euroopa Teatriauhind «Uute teatrireaalsuste» kategoorias (Eestis pälvis selle äsja Teater NO99), samuti Stanislavski auhind, kaks Kuldse Maski preemiat ja Max Reinhardti sulepea Salzburgi Festivalilt. Hiljuti nimetas Šveitsi kultuuriväljaanne DU Magazine 1965. aastal Riias sündinud Hermanist üheks viimase dekaadi kõige mõjukamaks teatritegijaks Euroopas.

Alvis Hermanise koduteatriks on Riia Uus Teater, mille juht ta alates 1997. aastast on. «Mul on alati olnud tunne, et teatritraditsioon ja teatrireligioon on Eestil ja Lätil olnud ajalooliselt üsna sarnane,» sõnas Hermanis.

Tallinna Linnateatri direktori Raivo Põldmaa sõnul lisab teatrisündmusele veelgi pidulikkust teadmine, et 18. novembril tähistab Läti Vabariik 100 aasta möödumist iseseisvuse saavutamisest. «On märgiline, et Alvis Hermanise lavastused just Eesti ja Läti riigi sajandal juubeliaastal meie teatrilavadele jõuavad,» märkis Põldmaa.

Alvis Hermanise lavastusi on keeruline üheselt iseloomustada – igaüks neist loob oma maailma, igal lavastusel on eripärane stiil, milles loominguline impulss on ühendatud filigraanse teostusega. Hermanis nimetab end ka antropoloogiliseks uurijaks, mistõttu leiab tema lavastuste seast palju trupi ühistööna ning iseloodud tekstiga lavastusi.

«Olen selline lavastaja, kelle stiiliks on stiili puudumine, iga lavastus on radikaalselt erinev esteetilises ja muuski mõttes,» ütles Hermanis. Ka detsembris Eesti lavadele jõudvad lavastused on väga eriilmelised.

Talveöö Unenäo põhiprogrammi kuuluvad lavastused, mis sillutasid Hermanisele tee Euroopa suurimatesse teatrimajadesse, kus ta lavastab siiani. Festivali põhiprogrammi kuulub viis auhinnatud draamalavastust: «Brodski/Barõšnikov», «Pikk elu», «Läti armastus», «Must piim» ja «Oblomov».

Sel korral teeb Talveöö Unenägu esmakordselt koostööd ka teatrifestivaliga Kuldne Mask – eriprogrammi raames on võimalik vaadata Venemaal Rahvaste Teatris esietendunud lavastust «Šukšini jutustused».

Talveöö Unenägu toimub 9.–15. detsembril Tallinnas. Piletid tulevad müügile 2. mail Piletilevis ja Tallinna Linnateatri kassas. Etendused toimuvad Kultuurikatlas, Eesti Draamateatris, Rahvusooper Estonia teatrisaalis, Vene kultuurikeskuses, Salme kultuurikeskuses ja Viimsi Black Box Studios. Kõikidel etendustel on olemas sünkroontõlge eesti ja vene keelde.