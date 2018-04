Sweet Spot Festival esitleb mitmekülgset kunsti- ja inspiratsiooniprogrammi

Ewert and The Two Dragons

Lisaks kvaliteetsele muusikaprogrammile pakub Sweet Spot Festival ka sisukat kunsti- ja inspiratsiooniprogrammi. Kavas on töötoad, ettekanded, näitused ja palju muud. Sweet Spot Festival toimub esimest korda 27.-28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis. Esinejate hulgas on näiteks Ewert and The Two Dragons, London Grammar, Roisin Murphy ja paljud teised.