Eesti filmidel rekordarv vaatajaid

Suurima panuse rekordtulemuse saamiseks on andnud kaks 100 000 vaataja piiri ületanud Eesti filmi –«Klassikokkutulek 2. Pulmad ja matused» 146 385 vaatajaga ja «Seltsimees laps» 106 324 vaatajaga. Lisaks on aasta algusest esilinastunud ja kinodes vaatajaid kogunud mängufilmid «Pilvede all. Neljas õde», «Rohelised kassid» ja «Portugal», dokumentaalfilmid «Rodeo», «Ahto. Unistuste jaht», «Enam kui elu», vähemuskaastootmises valminud film «Luik», lühifilmide kassett «Paha lugu» jt.