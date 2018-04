Siuru fondi esimese stipendiumi pälvis Kristjan Haljak

«Siuru fondi eesmärgiks on toetada oma loometee alguses olevaid autoreid, kelle teosed on kantud Siuru vaimust,» ütles Aleksejev. «Siuru vaimu all peame silmas ühtaegu nii värskust kui ka väljapeetust. Olid ju Siuru liikmed omal ajal nimelt säärased mässumeelsed noored, kellel oli silmapaistev kirjutamisoskus, mille kaudu nad tõid eesti kirjandusellu uusi tuuli. Seda tunnustame ka stipendiaatide puhul.»