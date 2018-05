Kumu toob ekraanile pingelise spordifilmi

Pärast dopinguga patustamist suurde sporti naasnud 37-aastase mehe pingutuste vahendusel avaneb jalgrattaspordi võlu ja valu, peamiselt küll valu. Millar lükkab ümber ettekujutuse, et ratas annab sportlasele vabaduse ja ta justkui lendab sadulas. Ta ütleb, et see on jama, mäed klaustrofoobilised ja võidusõit ise armutu elajas. Treenitakse selleks, et suuta veel rohkem kannatada.