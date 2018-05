HÕFFi publik valis lemmikuks pöörase Saksa filmi

«Kõige pöörasem saksa muinasjutt pärast vendasid Grimme,» nagu seda Adolfo Kolmereri ja William Jamesi õhinapõhist linateost on nimetatud. Kolmerer oli ka festivali külaliseks.

Külastusi kogus HÕFF 4558, mida on taas natuke rohkem kui eelneval aastal.

20-minutilise linateose tegevus leiab aset sada aastat tagasi. Cassandre ema on haigestunud salapärasesse haigusesse. Ema proovib seda varjata, kuid tütar tunneb, et mingi õudustäratav tume jõud on sisenenud nende elamisse. Millised saladused peidavad end pimedas toas?