Self-made superstaar, kes tegi perverssustest oma brändi

1980. ja 1990. aastate vahetusel, kui Bella esile kerkis, ning 1990. aastate alguses, kui ta tippu tõusis, olid Eestis segased ajad nii poliitikas, majanduses kui ka muusikas: okupatsiooniline internatsionalistlik diktatuurivalitsus andis teed rahvusriiklikule demokraatiale; mandunud, ent inimnäolise sotsialismi asemele tuli armutu varakapitalism; ühtlase poolvaesuse vahetas peaaegu päevapealt välja ühtede üleöö tekkinud rikkus ja teiste veel suurem vaesus; ansambli Nirvana ennustamatult ja seletamatult suur menu pööras pea peale kogu rahvusvahelise muusikatööstuse ning seal valitsenud arusaamad; vinüüliformaadile löödi hingekella, kuid CD-sid ei jaksanud Eesti artistid veel teha ega muusikasõbrad osta; jne jne. Oli üleminekuperiood: vana enam ei kehtinud, uus polnud veel kohale jõudnud...

Kõrgharitud keemik Onu Bella oli edev, ent intelligentne mees. Ta teadis, et hull aeg nõuab hulle inimesi ja sealhulgas hulle artiste. Ning viis selle mõneti kujundlikus keelekasutuses esitatud vana rahvatarkuse täide sõnasõnalt. Bella esitas teisenenud turusituatsiooni ära kasutades oma eelnimetatud puudusi nii, et tegi neist kokku ühe suure vooruse. Võimalik, et saanuna vähemalt osaliselt innustust USA artisti Weird Al Yankovici rahvusvahelisest edust otsustas ta teha karjääri kloun-tüüpi soololauljana.

Bella kehastas kogu teadlikkusega halba maitset, oli rohkem artisti paroodia kui artist. Teatud mõttes lõi ta omale ise žanri, sest kellegi temasuguse järele puudus Eestis sotsiaalne tellimus. Ühtepidi võib väita, et ta ei teinud midagi, mida Kuldne Trio poleks Eestis teinud juba seitsmekümnendatel. Kuid ühes liinis läks Bella uusi aegu ning nendega kaasnevat sõnavabadust ära kasutades kuldsetest poistest kaugemale – ta esitas läbi oma artistikuvandi hüpertrofeerunud ja/või väärastunud seksuaalsust, tegi perverssustest oma brändi. Ja see müüs. Olgugi, et nii mõnigi muusikasõber mõtles murega, et kas see mees ei peaks olema mitte laval, vaid mõnes kinnises raviasutuses.

Bella soolokarjäärile, mille järgi teda eelkõige teatakse ning mäletatakse, eelnes lühike periood (u 1988–1990) ansambliga Onu Bella ja Öörahu. See korralik ning mõõdukalt omanäoline grupp jõudis Eesti pungiskeenele lootusetu hilinemisega ning oli hevipubliku jaoks selgelt liiga lahja, jäi suurem menu tulemata. Tollal oli Eestis terve plejaad uusi bände (eelkõige J.M.K.E., Kulo, Vennaskond, Röövel Ööbik, Varaan jt), kelle varjust Öörahul välja astuda ei õnnestunud. Oma albumini see ansambel ei jõudnudki.

Öörahu kõrghetkeks jäi esinemine ETV noortesaates looga «Liputaja» (milles leiduvad muuhulgas hea sotsioloogilise tunnetusega kirjutatud read: «Meie linnas on liputajaid kahtlemata mitusada / igaühel neil on oma riist, oma stiil ja kindel rada») ning esinemine 1989. aasta Rock Summeril, mis pälvis palju (ning sealhulgas rahvusvahelist) tähelepanu selle poolest, et Bella oli kontserdi ajal pealava keskel koerapoosis avalikult (ent teatud versiooni kohaselt vaid näiliselt) vahekorras ühe tütarlapsega, kes paistis olevat alaealine.

1990–1991 oli Bella lühikest aega tegev ansamblis Onu Bella ja Provints, mille repertuaari kuulusid peamiselt koomilis-groteskse taotlusega cover’id. Neist tuntuim on ilmselt «Miskit ei tea sinust» – töötlus Prince’i kirjutatud ning Sinead O’Connori tuntud lauldud palast «Nothing Compares 2 U».