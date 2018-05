Uus eksperimentaalsete lühifilmide filmifestival Artises

Station To Station on projekt, mille eesmärk on edendada teadlikust sõltumatust kinost. Festival reisib üle Euroopa, näidates filme kohalikes kinodes. Sel aastal on programmis filmid 34 režissöörilt, kes on pärit enam kui kümnest riigist üle maailma (Suurbritannia, Prantsusmaa, Bulgaaria, Poola, Eesti, USA jt). Festivalil osalevad režissöörid on võitnud rahvusvahelisi auhindu ning nende filme on näidatud ka näiteks Cannes’i filmifestivalil.