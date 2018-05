Tänavune Ladyfest on pühendatud emadusele

Ladyfest Tallinn on feministlik liikumine ja üritus, kus naised ja teised traditsioonilises soosüsteemis kahtlevad inimesed saavad üles astuda ja oma teadmisi-kogemusi jagada. See emadepäeva-Ladyfest on pühendatud feministidest emadele ja nende kaaskondlastele.

Hetkel leviva iibemure väljund on üleskutse saada kolm last, mida on võimalik tõlgendada kui naiste kehalist rakendamist rahvuslik-ühiskondliku vankri ette. Idee sünnitusmasinast ei ole naistele tänapäeval enam meelt mööda. Teisalt on levimas ühekülgne kuvand feminismist, mis välistab emaduse ja millega paljud Eesti naised ei samastu. «Soovime meenutada, et nii emadusel kui feminismil on erinevaid tahke ja üks roll ei välista teist, vaid isegi võimestab,» ütlevad Ladyfesti eri «Ema on sul feminist!» korraldajad.