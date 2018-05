Mart Juure järelehüüe Onu Bellale

Jälle tulen sünnipäevalt, jälle nõrk on keha. Ei nüüd mersu tagaistmel jaksa vallatusi teha.

Vaikset laulu laulab mootor. Kauneid, kauneid viise. Kuulan neid ja aina mõtlen: on see viin või diisel?

See on hea, et rooli taha

eit sai kupatatud.

Kui ta võtab riided maha

olen vapustatud.