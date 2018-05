Liisi Koikson ja Mari Jürjens valmistuvad emadepäevaks

Liisi Koikson ja Mari Jürjens jutustavad uues kontsertkavas «Emade päev» omaenese lood kodust, sirgumisest ja armastusest ning sellest, kuidas emade iga päev võib olla pidupäev.

Eesti keeles on sõnal «lugu» mitu tähendust. Ennekõike tähistatakse selle sõnaga meeldejäävaid sündmusi. Aga sõnaga «lugu» saab silmas pidada ka laulu.

Liisi Koikson ja Mari Jürjens on need kaks tähendust ühendanud. Omaenda lugude abil jutustavad nad lauldes inimelu kõige olulisemast sündmusest - eluloost.

Liisi ja Mari elulugudes on ühiseid jooni: mõlemad on sündinud suve lävel, mõlemad on pärit väikesest kohast ja kolmelapselisest perekonnast, mõlemad on loonud laulude kõrvalt oma perekonna ja saanud emaks.

Emadus on toonud avastusi mõlema lauljanna jaoks, kuid pannud ka elu teistmoodi hindama. Liisi on taasavastanud ununenud mängulusti, Mari teab aga, et armastuse väljendamiseks on iga hetk õige. «Emadus on argipäev,» leiab Mari Jürjens. «Kuid iga ema peaks vahel enesele kleidi selga ja kingad jalga panema, juuksed soengusse sättima, tantsima ja laulma. Iga ema võiks vahel argipäeva tähistada. Isegi kui juustesse jääb veidi beebipüreed või kleidile piisake piima. Emade päev võib alati olla pidupäev!»

Nagu heades lugudes ikka, põimuvad Liisi ja Mari lauludes isiklikkus ja kõikehaaravus. Need lood on ühtaegu kordumatud ja universaalsed. Enamgi, «Emade päev» on kummardus paljude lugude tuumale: vajadusele kanda hoolt oma lähedaste eest.

Kavale lisavad kaalu eelmise muusika-aasta ühe eredama uue tulija Rasmus Puuri orkestreeringud. Koiksonit ja Jürjensit saadab VHK keelpilliorkester Rasmus Puuri juhtimisel ning Marten Altrov klarnetil, Joel Remmel klahvpillidel, Heikko Remmel kontrabassil ja Aivar Surva löökriistadel.