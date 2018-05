Me oleme jõudnud uude geoloogilisse ajastusse, kinnitab aina suurem hulk erialateadlasi. Ligemale 11 000 aastat kestnud holotseen, planeedi senise ajaloo kõige stabiilsem periood nii geoloogiliselt kui ka klimaatiliselt, on läbi saanud ja selle asemele on tulnud antropotseen – heitlik ja hektiline Inimese ajastu.