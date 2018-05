Pärast «Seltsimees lapse» fenomenaalset edu on Moonika Siimetsast saanud kõige kuulsam Eesti režissöör. Aga mida teatakse tema ülejäänud loomingust? Millest räägib tema lühimängudfilm «40 aastat hiljem», mis linastub sel nädalal EV100 dokumentaaidekassetis «Juured»? Kuidas tulevad lood Siimetsa juurde ja kuidas neist filmid saavad? Kas on olemas filme, mille telerist vaatamine on filmi mõnitamine? Sellest kõigest ja muustki rääkis Siimetsaga Hendrik Alla.